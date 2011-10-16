ЛАД погрожує заморозити членство Сирії через кровопролиття у країні

Ліга арабських держав може заморозити членство Сирії в організації у відповідь на відмову припинити кровопролиття в країні.

Як повідомляє «Газета.ру»,представники організації також можуть визнати «Сирійську національну раду» законним органом влади.

Глави МЗС арабських країн щодо ситуації в Сирії зберуться сьогодні ввечері у штаб-квартирі ЛАД в Каїрі за ініціативою Ради співпраці арабських держав Перської затоки.

«Проте, нове арабське положення не досягне рівня міжнародного втручання в Сирії», – сказав один із чиновників на умовах анонімності газеті Al Ahram.

За його словами, Ліга арабських держав розглядатиме й інші заходи, якщо в Сирії не припиниться придушення протестів.

За оцінками ООН, з березня цього року в результаті зіткнень в Сирії загинули більш як 2200 чоловік.