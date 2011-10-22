СНД може вжити захисні заходи в разі створення ЗВТ України і ЄС

Країни СНД можуть ввести захисні заходи для українських товарів у разі створення зони вільної торгівлі України і ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав відповідальний секретар Комісії Митного союзу, заступник генерального секретаря ЄврАзЕс Сергій ГЛАЗЬЄВ, коментуючи угоду про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності.

«Погрози, які можуть тут виникнути, пов`язані з тим, що кожна з держав зберігає самостійність у пошуку третіх партнерів, з якими вони можуть теж укладати угоди про вільну торгівлю. Я спеціально кажу це для України тому, що, як мені здається, загроза цій угоді (про ЗВТ у рамках СНД) головним чином виходить від того проекту угоди про ЗВТ із ЄС, який Україна зараз готує», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він повідомив, що в цьому договорі є спеціальна стаття, яка обумовлює, що якщо хтось зі сторін укладає відносини про вільну торгівлю з третьою стороною, тоді необхідно проводити консультації.

«У випадку, якщо, розкриття нашої зони вільної торгівлі через одного з учасників якомусь третьому великому партнеру загрожує інтересам інших сторін, можуть проводиться консультації, й на їх підставі – вводитися заходи із захисту спільного ринку», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він підкреслив, що ця загроза цілком реальна з урахуванням того, що не дуже добре йдуть справи з адмініструванням правил походження товарів.

С.ГЛАЗЬЄВ підкреслив, що відкриття українського ринку для ЄС, а через ЄС і для Туреччини дуже турбує.

«Консультації на цю тему не проводилися, і я не виключаю, що в будь-який момент одна зі сторін вимагатиме консультацій з Україною з приводу зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

За його словами, в цьому випадку, якщо уряди визнають, що виникає загроза для взаємної торгівлі, ця угода може почати розмиватися.

«Замість подальшої інтеграції ми можемо отримати нові бар`єри», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було заявлено про підписання угоди про створення зони вільної торгівлі.

19 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів про наступний крок України - договір про ЗВТ з ЄС чи рух у бік Митного союзу, М.АЗАРОВ сказав: «А чому ви весь час протиставляєте? От як цікаво: настільки прості оцінки, або чорне, або біле, або туди, або сюди. А наступний крок буде укладення договору з Європейським Союзом».

20 жовтня Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торговельної частини Угоди про асоціацію. За словами комісара ЄС із питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори за угодою про асоціацію, включаючи зону вільної торговки, до кінця року.