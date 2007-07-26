Грузія зірве Росії сочинську Олімпіаду, якщо не виконуватимуться її умови

Росія не має права включати територію Абхазії в створення інфраструктури для Олімпіади-2014, оминаючи офіційний Тбілісі, заявила журналістам спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе, коментуючи повідомлення російських ЗМІ.

У четвер "Независимая газета" повідомила, що Росія має намір розмістити на території невизнаної республіки ключові об`єкти будівельного комплексу, який забезпечує спорудження олімпійської інфраструктури.

"Якщо йдеться про те, що Росія без згоди офіційної грузинської влади вкладатиме інвестиції, то ми нагадаємо Росії, що Абхазія - це територія суверенної Грузії. А якщо Росія продовжить свої капіталовкладення, то Олімпіада в Сочі розділить долю Московської Олімпіади", - сказала спікер.

1980 року США і низка провідних країн Заходу бойкотували XXII Літні Олімпійські ігри в Москві на знак протесту проти введення радянських військ до Афганістану в грудні 1979 року.

До рішення Міжнародного Олімпійського комітету щодо визначення місця проведення зимової Олімпіади-2014 президент Грузії Михайло Саакашвілі підтримав кандидатуру Сочі. Тоді президент пояснив свою підтримку тим, що проведення Олімпіади в російському місті Сочі, розташованому за кілька кілометрів від Абхазії, сприятиме стабільності в регіоні.

РІА "Новости"