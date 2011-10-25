У Молдові оприлюднено проект Національної військової стратегії

Міністерство оборони Молдови розробило проект Національної військової стратегії і оприлюднило його для громадського обговорення.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в міністерстві, проект розвиває основні принципи Стратегії національної безпеки республіки в сфері військової безпеки, визначає потенційні військові ризики і загрози національній безпеці, військові цілі, стратегічні концепції, необхідні для їх досягнення, роль і завдання Збройних сил Молдови.