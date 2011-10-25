У Молдові оприлюднено проект Національної військової стратегії
01:16, 25 жовтня 2011Світ
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Для обговорення
Міністерство оборони Молдови розробило проект Національної військової стратегії і оприлюднило його для громадського обговорення.
Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в міністерстві, проект розвиває основні принципи Стратегії національної безпеки республіки в сфері військової безпеки, визначає потенційні військові ризики і загрози національній безпеці, військові цілі, стратегічні концепції, необхідні для їх досягнення, роль і завдання Збройних сил Молдови.
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