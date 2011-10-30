Російська техніка наплювала на Медведєва і перейшла на зимовий час

Незважаючи на указ президента Росії Дмитра Медведєва, телефони, комп`ютери та електронні годинники перейшли на зимовий час. Про це пише ТСН.

Через скасування переходу на зимовий час багато росіян спізнилися на роботу і по справах, тому що їхні телефони, будильники та ноутбуки всупереч указу Медведєва автоматично перевелися на годину назад. Головним питанням неділі стало: "Котра зараз година?".

Автоматичний перевід часу на годину назад відбувся здебільшого на смартфонах і комп`ютерах, у деяких час автоматично перевівся на побутовій техніці.

У соціальних мережах тема переходу на зимовий час в даний момент одна з найактуальніших, однак думки з цього питання розділилися. Частина людей пише, що завдяки тому, що Росія залишилася в літньому часу, їм вдалося виспатися.

Багато людей навпаки обрушилися з критикою на скасування переходу на зимовий час, зокрема через самостійнепереведення часу на годиннику.

При цьому багато хто почав жартувати на тему "Мій телефон не слухається указів президента". Крім того, деякі москвичі турбуються про те, чи пам`ятають вокзали і аеропорти про скасування переходу на зимовий час, або рейси будуть затримуватися.

Нагадаєсо, у ніч із 29 на 30 жовтня Україна перейшла на зимовий час із переведенням годинників на годину назад. 18 жовтня Рада повернула українцям зимовий час. Депутати скасували постанову, якою в Україні скасовувався перехід на зимовий час. За таке рішення проголосували 295 депутатів з 349, що зареєструвалися в залі.

20 вересня Рада, слідом за Росією й Білоруссю, Рада скасувала перехід на зимовий час. На початку червня 2011 року президент Росії Дмитро Мєдвєдєв підписав указ про скасування зимового часу у Росії. Про скасування переведення годинників Мєдвєдєв оголосив ще в лютому.