У столиці Кіпру помер турист з України

Від теплового удару у столиці Кіпру Нікосія помер громадянин України.

За попередніми даними медиків, стан 46-літнього чоловіка був ускладнений вживанням алкоголю. Вітчизняне міністерство закордонних справ вже підтвердило інформацію про смерть туриста. Денна температура повітря на Кіпрі сягає 44-х градусів за Цельсієм. У липні в Південно-східній Європі від сильної спеки вже загинули десятки людей.

5 канал