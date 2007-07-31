У столиці Кіпру помер турист з України

09:12, 31 липня 2007
Світ
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У МЗС підтвердили інформацію

Від теплового удару у столиці Кіпру Нікосія помер громадянин України. 

За попередніми даними медиків, стан 46-літнього чоловіка був ускладнений вживанням алкоголю. Вітчизняне  міністерство закордонних справ вже підтвердило інформацію про смерть туриста. Денна температура повітря на Кіпрі сягає 44-х градусів за Цельсієм. У липні в Південно-східній Європі від сильної спеки вже загинули десятки людей.

 

5 канал

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