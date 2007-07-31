У Білорусі опозиціонерів не беруть в армію

У Білорусі, де йде призов в армію, військкомати часто відмовляються брати на службу опозиціонерів, повідомляє Лента.руз посиланням на "Хартію`97". Представники опозиції, яких цитує видання, вважають, що армійське начальство побоюється, що вільнодумні молоді люди псуватимуть дисципліну серед своїх товаришів по службі.

"Якщо, наприклад, активіст "Молодого фронту" приходить у військкомат у великому місті і там відкрито заявляє, що він прихильник змін, Мілінкевича (одного з лідерів білоруської опозиції), і так далі, то його, швидше за все, визначать як політично нестабільного", - розповідає прес-секретар "Молодого фронту" Борис Горецький. "Думаю, відсотків на дев`яносто, що його навряд чи візьмуть в армію", - відзначив опозиціонер.

Лідер молодіжного крила Білоруського народного фронту (БНФ) Алесь Калита нагадав про торішній випадок в Новополоцьку. Місцевий військкомат відмовився призвати 20-річного Олексія Трубкіна, який очолював відділення БНФ, хоча у нього, як повідомляли ЗМІ, було ідеальне здоров`я, і сам він до того ж зі своєї волі хотів пройти службу в армії.