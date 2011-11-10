В Австралії випав град завбільшки з м'яч для гри в гольф (фото)
10:31, 10 листопада 2011Світ
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За одну ніч - понад 65 мм опадів
На південно-східне узбережжя Австралії обрушився сьогодні сильний град, передає ІТАР-ТАСС. За словами очевидців, шматки льоду за своїми розмірами не поступалися м`ячам для гри в гольф.
Як заявив старший синоптик метеорологічного бюро Джеймс ТЕЙЛОР, основний удар стихії припав на штат Вікторія в районах Мельбурна, Кройдона і Балларата. Тут за одну ніч випало понад 65 мм опадів.
|Фото з сайту NEWSru
За оцінками синоптиків, природний катаклізм спричинило зіткнення теплого і холодного атмосферних фронтів, і австралійцям ще належить пережити сильні проливні дощі, які йдуть практично тиждень.
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