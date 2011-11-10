В Австралії випав град завбільшки з м'яч для гри в гольф (фото)

На південно-східне узбережжя Австралії обрушився сьогодні сильний град, передає ІТАР-ТАСС. За словами очевидців, шматки льоду за своїми розмірами не поступалися м`ячам для гри в гольф.

Як заявив старший синоптик метеорологічного бюро Джеймс ТЕЙЛОР, основний удар стихії припав на штат Вікторія в районах Мельбурна, Кройдона і Балларата. Тут за одну ніч випало понад 65 мм опадів.

У свою чергу, представник служби порятунку Роберт ДЖОНСОН сказав, що за допомогою звернулося більше 1 тис. чоловік. "Внаслідок розгулу стихії пошкодження дістали майже півсотні будинків, - додав рятувальник. - Відмічені численні розриви ліній електропередачі через повалені дерева. У деяких районах потужні зливи викликали повені".

За оцінками синоптиків, природний катаклізм спричинило зіткнення теплого і холодного атмосферних фронтів, і австралійцям ще належить пережити сильні проливні дощі, які йдуть практично тиждень.