89% поляків задоволені членством їх країни в ЄС

89% громадян Польщі задоволені членством їх країни в Європейському Союзі, і лише 5% дотримуються протилежної думки. Такі результати опитування, проведеного 29 червня – 2 липня, оприлюднив Центр вивчення громадської думки у Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, членством в Євроспільноті задоволені жителі і міст і сіл, і прихильність до ЄС декларують практично всі суспільно-професійні групи.

Присутність Польщі в Європейському Союзі переважно підтримує електорат усіх політичних партій, втім найбільша вона серед виборців Громадянської Платформи (Platforma Obywtelska), а найменша - серед виборців партії Самооборони (Samoobrona).

Серед найбільших союзників Польщі респонденти називали Велику Британію, Чехію, Францію та Литву. Водночас, на думку опитаних, найбільш неприхильною до Польщі державою в ЄС є Німеччина.