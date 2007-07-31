США і Туреччина готують таємну операцію

Високопоставлені представники адміністрації президента США в обстановці таємності розробляють - разом з представниками уряди Туреччини - план таємної військової операції з придушення руху курдських сепаратистів і захоплення їх лідерів, повідомляє газета "Вашингтон пост".

За даними газети, минулого тижня заступник міністра оборони США з політичних питань Ері Едельман провів конфіденційний брифінг з цієї теми для ряду членів конгресу США, яких за законом зобов`язана ставити до відома адміністрація. Едельман інформував їх, що спецназ США допоможе турецьким збройним силам нейтралізувати верхівку сепаратистської Робітничої партії Курдистану (РПК).

Заступник голови Пентагону при цьому запевнив законодавців, що впевнений в успіху і, в разі потреби, проведення спецоперації може бути приховане, що дасть можливість її заперечувати.

Нині сили PПK діють у районі межі між Туреччиною і Іраком, часто переховуючись у горах на іракській території, пише видання, наголошуючи, що спільною військовою операцією проти сепаратистів Вашингтон сподівається переконати Туреччину не починати військове вторгнення в Ірак.

Представники турецької правлячої Партії справедливості і розвитку прем`єра Тайїпа Эрдогана, які отримала переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах 22 липня, неодноразово заявляли про необхідність жорсткої протидії РПК.

РІА "Новости"