Україна зацікавлена, щоб ПРО в Румунії не створювала напруги

Україна зацікавлена, щоб розміщення елементів системи ПРО в Румунії не створювало напругу у відносинах між державами, які є сусідами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Теодором БАКОНСКІ.

“Ми зацікавлені в тому, щоб ця система була інклюзивною і щоб вона не створювала лінії напруги у відносинах між державами, які є нашими сусідами”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що в Україні уважно стежать за розвитком ситуації і тими кроками, які робляться щодо створення системи ПРО.

У свою чергу Т.БАКОНСКІ зазначив, що Румунія на двосторонньому рівні підписала угоду з США щодо розміщення елементів системи ПРО, яка фактично передбачає сприяння у встановленні безпеки на рівні НАТО. Він запевнив, що це суто оборонна система, щодо розміщення якої Румунія провела відповідні дискусії з партнерами по НАТО та в регіоні.

Водночас він зазначив, що дискусії між НАТО та Росією, між ЄС та Росією та між США та Росією тривають.

“Можу запевнити, що призначення цієї системи – захищати територію союзних держав Альянсу”, - сказав Т.БАКОНСКІ.

Водночас він запевнив, що Румунія готова до дискусій, зокрема, серед військових експертів з цього питання.

Як повідомялося, у вересні цього року глави зовнішньополітичних відомств США та Румунії Гіларі КЛІНТОН і Теодор БАКОНСКІ підписали у Вашингтоні угоду про розміщення ПРО на румунській території.