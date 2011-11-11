У Франції новий посол в Україні

Новопризначений посол Франції в Україні Ален РЕМІ 10 листопада вручив копії вірчих грамот першому заступнику міністра закордонних справ України Руслану ДЕМЧЕНКУ.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Р.ДЕМЧЕНКО привітав А.РЕМІ з початком його дипломатичної місії в Україні та побажав йому успіхів на новій посаді.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан та перспективи розвитку всього спектру українсько-французьких двосторонніх відносин, у тому числі політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомлялося, А.РЕМІ раніше перебував на дипломатичній службі в Росії та Ізраїлі.