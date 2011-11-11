У Франції новий посол в Україні
00:27, 11 листопада 2011Світ
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Ален Ремі вручив копії вірчих грамот
Новопризначений посол Франції в Україні Ален РЕМІ 10 листопада вручив копії вірчих грамот першому заступнику міністра закордонних справ України Руслану ДЕМЧЕНКУ.
Про це повідомляється на сайті МЗС.
Р.ДЕМЧЕНКО привітав А.РЕМІ з початком його дипломатичної місії в Україні та побажав йому успіхів на новій посаді.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан та перспективи розвитку всього спектру українсько-французьких двосторонніх відносин, у тому числі політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.
Як повідомлялося, А.РЕМІ раніше перебував на дипломатичній службі в Росії та Ізраїлі.
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