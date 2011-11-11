ЗМІ: Пентагон розробив військову стратегію проти Китаю

Пентагон розробив нову військову концепцію проти Китаю, яка витримана в стилі "холодної війни", повідомляє газета Washington Times.



За її даними, план являє собою підготовку військово-повітряних, військово-морських сил, а також морської піхоти США до протидії китайським засобам протидії противнику, включаючи протисупутникову зброю, кіберзброю, підводні човни, літаки-невидимки і ракети далекого радіусу дії, за допомогою яких можуть бути завдані удари по авіаносцях.



Газета наводить слова американських військових чиновників про те, що нова концепція не спрямована на якусь одну країну, але при цьому вони не відповіли на запитання, яка держава, крім Китаю, має сучасними озброєння для блокування дій противника, зауважує РІИА "Новости".



На думку високопоставленого джерела в адміністрації Обами, на яке посилається Washington Times, нова концепція - значна подія, що сигналізує про новий підхід до Китаю в стилі "холодної війни", коли ВМС США використовували стратегію глобального присутності в усіх точках світу, щоб не допустити переваги Радянського Союзу.



Як зазначає Washington Times, концепція визрівала на тлі побоювань щодо нових озброєнь Китаю, які "становлять загрозу для свободи навігації на стратегічних морських шляхах і в інших просторах".



Відповідно до джерел газети, концепція включає в себе створення нового бомбардувальника великої дальності, проведення спільних операцій підводних човнів і літаків-невидимок, використання нового безпілотного літака для авіаударів з дальністю польоту до 1000 миль. Також передбачається залучення ВПС до закладки морських мін, до захисту військово-морських баз. До планів включене відпрацювання спільних ударів ВМС, піхотинців і ВПС по районах усередині Китаю, перехоплення протисупутникових ракет на китайській території, підвищення мобільності супутників для ускладнення ударів по них китайських ракет, проведення кібератак по китайськими засобах протидії противнику.



У жовтні міністр оборони США Леон Панетта заявив, що після виведення американських військ з Афганістану та нормалізації становища в Іраку Вашингтон переорієнтується на Азію. За його словами, новий план Пентагону буде спрямований на "посилення військової потужності" у регіоні.