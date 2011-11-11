Газпром розпочав будівництво великого сховища

10 листопада «Газпром» розпочав будівництво Бєднодем’яновського підземного сховища газу (ПСГ), яке буде задіяне у забезпеченні експортних поставок газу, зокрема, по газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«ПСГ увійде до числа найбільших об'єктів зберігання газу в Росії і стане одним з базових сховищ для покриття сезонної нерівномірності споживання газу (зокрема, у періоди аномальних похолодань) у центральній частині країни. Крім того, ПСГ буде задіяне у забезпеченні експортних поставок газу, зокрема, по газопроводу «Північний потік», - зазначається у повідомленні.

Бєднодем’яновське ПСГ створюється у водоносних структурах на кордоні Пензенської області і Республіки Мордовія. У рамках будівництва передбачено спорудження компресорної станції (КС) потужністю 30 МВт, установки підготовки газу і газозбірних пунктів, буріння і підключення 127 експлуатаційних свердловин.

ПСГ вводитиметься в експлуатацію поетапно. До сезону відбору 2015-2016 років, коли сховище розпочне роботу, планується ввести активну місткість на 2 млрд. куб. м газу, КС і 41 експлуатаційну свердловину.

До осінньо-зимового періоду 2019-2020 років передбачено виведення сховища на проектні показники: активна місткість — 5 млрд. куб. м газу, максимальна добова продуктивність на початок сезону відбору — 70 млн. куб. м, середньодобова продуктивність у грудні–лютому — 43 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введено першу нитку газопроводу «Північний потік».

Довідка УНІАН. ПСГ є невід'ємною частиною Єдиної системи газопостачання Росії (ЄСГ) і розташовані в основних районах споживання газу. Використання ПСГ дозволяє регулювати сезонну нерівномірність споживання газу, знижувати пікові навантаження в ЄСГ, забезпечувати гнучкість і надійність поставок газу. Мережа ПСГ забезпечує в опалювальний період до 20% поставок газу російським споживачам, у дні різких похолодань ця величина сягає 30%.

На території Російської Федерації експлуатується 25 об'єктів підземного зберігання газу, найбільшим з яких є Сєвєро-Ставропольське ПСГ з активною місткістю 24 млрд. куб. м газу. Потенційна максимальна добова продуктивність ПСГ на початок сезону відбору становить 647,7 млн. куб. м, середньодобова продуктивність ПСГ у грудні-лютому — 522,1 млн. куб. м. Оперативний резерв газу становить 65,2 млрд. куб. м.

Розширення потужностей ПСГ — одне із стратегічних завдань «Газпрому». У 2011–2015 роках планується збільшити потенційну максимальну добову продуктивність ПСГ на 40%.