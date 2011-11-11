На американській авіабазі спалювали загиблих

Персонал авіабази, де спалювали загиблих військовослужбовців, буде притягнутий до відповідальності, заявив голова Пентагону Леон Панетта.



Раніше газета Washington Post з посиланням на свої джерела у військових колах повідомила, що службовці бази ВПС США в Довері (штат Делавер) протягом кількох років позбувалися тіл військовослужбовців, які загинули у зонах військових дій, кремуючи їх і викидаючи попіл. Спосіб ліквідації рештків родичам загиблих військовослужбовців не розкривали. До моргу в Довері звозять рештки більшості вбитих військових. Тепер федеральна влада розслідують діяльність працівників моргу в 2003-2008 роках.



"Загиблі американські військовослужбовці заслужили того, щоб гідно повернутися додому ... Персонал бази, причетний до цього, понесе відповідальність", - сказав Панетта на спільній прес-конференції з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартіном Демпсі.



За словами керівника Пентагону, він наказав командувачу ВПС провести ретельне розслідування і вжити всіх необхідних дисциплінарних заходів. Також Панетта вимагає знайти свідків того, що відбувалося і поцікавитися в них, чому вони протягом тривалого часу не повідомили відповідним структурам про дії персоналу бази.



"Ми розберемося і знайдемо істину. Ситуація вкрай прикра", - сказав у свою чергу голова ОКНШ.



Він відмовився відповідати на запитання журналіста про те, чи правомірно діяв персонал бази.



Напередодні представники ВПС зізналися Washington Post, що подібна практика справді мала місце. Вони наголосили, що вона здійснювалася лише щодо окремих частин тіл загиблих, які неможливо було ідентифікувати, які були знайдені на полі бою через певний час і яких члени сімей загиблих дозволили позбутися.



Заступник голови особового складу ВПС порівняв процедуру позбавлення від решток з ліквідацією медичних відходів.



"Тоді це було звичною справою, відтоді практика покращилася", - сказав він газеті.



Тим часом родичі покійних військовослужбовців обурені тим, як військове командування обійшлося з рештками їхніх близьких, передає РІА "Новости".