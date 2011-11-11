В авіакатастрофі розбився уже другий міністр внутрішніх справ Мексики
Було 45 років...
Усі пасажири, які знаходилися на борту вертольота Bell 407, який перевозив міністра внутрішніх справ Мексики Франсиско Блейка Мору (Francisco Blake Mora), загинули, повідомила журналістам прес-секретар уряду країни Алехандра Сота, повідомлять РІА-новини.
Вертоліт, що розбився в п`ятницю вранці за місцевим часом недалеко від Мехіко, прямував до столиці штату Морелос місто Куернавака. На його борту перебували 9 осіб, у тому числі глава МВС і його заступник Феліпе Самора (Felipe Zamora).
На місці катастрофи працюють рятувальники і пожежники. Судячи з кадрів, які показує мексиканське телебачення в прямому ефірі, вертоліт повністю зруйнований. Уламки повітряного судна розкидані в радіусі декількох десятків метрів.
Франсиско Блейк Мора був призначений главою МВС країни в липні 2010 року. Раніше він очолював уряд штату Нижня Каліфорнія. Йому було 45 років.
Це вже друга авіакатастрофа, в яку потрапляють міністри внутрішніх справ Мексики. У 2008 році при падінні урядового літака Learjet 45 загинув міністр внутрішніх справ Мексики Хуан Каміло Моуріньо.
Легкий літак, на борту якого перебував глава МВС, впав у листопаді 2008 року на вулицю в центрі Мехіко в годину пік. У результаті авіакатастрофи загинули 13 людей, у тому числі міністр, постраждали близько 40 осіб, згоріло близько 30 автомобілів.