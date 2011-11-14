США примусили швейцарський банк розкрити банківську таємницю

США змусили швейцарський банк розкрити дані про рахунки клієнтів.



Другий за величиною швейцарський банк - Credit Suisse - передав дані рахунків ряду американських клієнтів в рамках розслідування, ініційованого Міністерством юстиції США, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Перевірка стосується послуг, наданих приватним клієнтам банку з американським громадянством.



Як повідомили цього тижня представники Credit Suisse, банк діє відповідно до запиту швейцарського уряду. Влада Швейцарії, в свою чергу, послалися на запит Мін'юсту США, який попросив розкрити дані про рахунках кількох громадян країни, які, імовірно, переховуються від сплати податків.



Представники Credit Suisse відмовилися повідомити, про яку кількість клієнтів йдеться, проте швейцарські ЗМІ з посиланням на повідомлення неназваного джерела зазначили, що банк інформував про рахунки 130 осіб, передає Reuters.



Міністерство юстиції США почало розслідування діяльності другого за величиною швейцарського банку в липні 2011 р. Перед цим влада США звинуватили чотирьох співробітників Credit Suisse Group в пособництві при ухилянні від сплати податків американськими клієнтами. За даними слідства, вони допомогли платникам податків приховати від Вашингтона активи на суму 3 млрд дол Раніше аналогічні розслідування були розпочаті відносно діяльності найбільшої фінансової групи Європи - HSBC, швейцарського банку Julius Baer і базельського Basler Kantonalbank.



15 червня 2010р. парламент Швейцарії схвалив угоду про передачу США банківських даних клієнтів, підозрюваних в ухиленні від сплати податків. Угода передбачає передачу даних 4 тис. 450 вкладників UBS AG податковим органам США. Крім того, кредитор дав згоду на виплату США 780 млн дол штрафів в рамках досудового врегулювання спору.



У 2009 р. влада США заявила, що обсяг незадекларованих коштів на рахунках клієнтів одного тільки UBS становить майже 15 млрд дол Однак пізніше Федеральний адміністративний суд Швейцарії ухвалив, що уряд не мав права передавати дані про вкладників американським властям, погодившись при цьому на розкриття банківської таємниці.



Швейцарія прийняла закон про банківську таємницю, яка гарантує конфіденційність відомостей про вклади у швейцарських банках, ще в 1935р. Євросоюз і США чинять тиск на цю країну, наполягаючи на забезпеченні більшої прозорості діяльності банків та вимагаючи розкриття інформації про ряд громадян, які використовують рахунки у швейцарських банках для ухилення від сплати податків.



За законами США, громадяни повинні надавати в податкову службу дані про всі іноземні рахунки, що перевищують 10 тис. дол Порушникам загрожують штрафи до 50% від суми на незареєстрованому рахунку.