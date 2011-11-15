Кравчук: без України Російська імперія не відбудеться, і Європа це знає

Перший президент незалежної України Леонід КРАВЧУК вважає, щоінтеграція України в Європу вигідна останній як з економічних, так і з політичних причин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

З економічного погляду "Україна - це колосальний ринок для Європи, прекрасні землі і вирішення продовольчої проблеми".

Щодо політики, то "Європа абсолютно точно знає: якщо Україна з Європою, то Російська імперія не відбудеться. Як тільки Україна піде в обійми Росії, східний вектор політики Європи стане дуже слабким. Тобто, існують шанси реалізувати імперські амбіції Росії. І тоді станеться те, що було: протистояння, гонка озброєнь і таке інше. Це колосальні витрати і колосальна небезпека, яка загрожує світові. Європа це прекрасно розуміє ", - зазначив Л.КРАВЧУК.