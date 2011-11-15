Янукович поклав квіти до пам'ятника розстріляним професорам

Найближчим часом буде вирішено питання щодо напису на пам’ятнику загиблим професорам Львівського університету, який був встановлений у Львові в липні цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у Вроцлаві перед покладанням квітів до Пам’ятника розстріляним у 1941 році професорам Львівського університету.

За словами Президента, у вирішенні цього питання його запевнили керівники місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року, президент міста Вроцлав і міський голова Львова виявили спільну ініціативу увічнити професорів Львівського університету, які у 1941 році були розстріляні на Вулецьких пагорбах.

У липні 2011 року пам’ятник розстріляним професорам Львівського університету було урочисто відкрито на місці трагедії - Вулецьких пагорбах у Львові. Українська і польські сторони не можуть вирішити, що буде написано на пам’ятнику біля слова «професори» - львівські чи польські.

*** У липні 1941 року у Львові німецькі військові розстріляли представників польської інтелігенції, серед яких були професори Львівського університету. У 1964 році на Грюнвальдській площі Вроцлава було відкрито пам’ятник усім польським науковцям, вбитим та замордованим за часів гітлерівської окупації. У 1981 році меморіальні таблички з прізвищами загиблих у Львові встановили у відділенні Польської Академії Наук у Вроцлаві та у головному корпусі Вроцлавського університету. Того ж року прізвища розстріляних львівських професорів з'явилися також біля пам’ятника на Грюнвальдській площі Вроцлава.