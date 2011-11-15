Азербайджан підвищив шлюбний вік для дівчат

І призначив штраф за примушування

ПарламентАзербайджану (Міллімеджліс) ухваливу вівторокзмінидо Сімейногокодексу країни,згідно з якимимінімальнийвік вступудівчат дошлюбузбільшенона одинрік- до 18років, повідомляєРІА "Новости".



ПроблемаранніхшлюбіввАзербайджанінабула доволі гострогохарактеру,особливовпівденнихрегіонахкраїни,де сильніпатріархальнізвичаї.



Крімтого, буловнесено змінудо Кримінального кодексуАзербайджану, що передбачаєвідповідальністьзапримусдо вступувшлюб.



Відтепер особи, виннівпримушуваннідошлюбу,будутьштрафуватисянасуму від2 до3 тисячманатів(від 2до 3,8тисячідоларів) абопозбавленнямволі строкомнадва роки.Уразі жпримусудо вступувшлюб особи, яка не досяглашлюбноговіку, штрафстановитиме від3 до4 тисячманатів(від3,8 до5 тисяч доларів),атермін позбавленняволі - дочотирьохроків.

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