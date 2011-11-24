Бюро ПА ГУАМ занепокоєне так званими виборами у Південній Осетії

Київ. 24 листопада. УНІАН. Бюро Парламентської асамблеї Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ висловлює занепокоєння і засуджує так звані президентські вибори у Цхінвальському регіоні Південної Осетії (Грузія), проведені 13 листопада 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, про це йдеться у заяві Бюро ПА ГУАМ, яке було прийняте на засіданні Бюро ПА ГУАМ за участю глав делегацій у ПА ГУАМ і Секретаріату ГУАМ під головуванням Республіки Молдова 24 листопада.

У Бюро ПА ГУАМ відзначають, що ці вибори суперечать нормам і принципам міжнародного права щодо поважання суверенітету і територіальної цілісності держав, недоторканності їх міжнародно-визнаних кордонів і неприпустимості втручання в їх внутрішні справи і не відповідають стандартам і цінностям демократії, верховенства закону і прав людини.

«Відповідно, так звані вибори жодним чином не можуть бути легітимними і а priori мають бути визнані недійсними», - підкреслюється в заяві.

Бюро ПА ГУАМ закликає міжнародне співтовариство засудити цей незаконний акт і підтримати мирне розв’язання конфлікту у Цхінвальському регіоні Південної Осетії (Грузія) з дотриманням територіальної цілісності Грузії в рамках її міжнародно-визнаних кордонів.

Під час засідання учасники також розглянули проект резолюції ПА ГУАМ про внесення поправки до Правил процедури Парламентської асамблеї ГУАМ, а також прийняли вітання з нагоди 20-річчя Балтійської Асамблеї.

Бюро ПА затвердило Склад національних делегацій та їх голів у Комітетах Парламентської асамблеї ГУАМ і домовилося надати пропозиції щодо порядку денного Комітетів Асамблеї, а також часу і місця проведення засідань Комітетів.