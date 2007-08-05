Майже 20 мільйонів людей постраждали від повеней на півночі Індії

Майже 20 мільйонів чоловік постраждали від викликаних мусонними дощами повеней на півночі Індії, кількість загиблих наблизилася до двох сотень, і вода продовжує прибувати, передає РІА «Новости».

Через безперервні тропічні зливи з берегів вийшли десятки річок на сході штату Уттар-Прадеш, у Біхарі і Ассамі. Повідомлення про прорив гребель надходять із загрозливою регулярністю.

Вода затопила сотні населених пунктів. Сотні тисяч жителів районів, які постраждали від стихії, мешкають у тимчасових таборах і не можуть повернутися додому. Закрито школи і держустанови.

Деякі округи виявилися повністю відрізані від зовнішнього світу. Власті вертольотами доставляють їх жителям чисту питну воду і медикаменти, евакуюють людей в безпечні місця.

Щонайменше 186 чоловік загинули. Багатьох понесло течією, десятки захлинулися при перекиданні переобтяжених човнів. Натиску стихії не витримують старі будинки. Чимало людей гине від ударів блискавки або виявляються похороненими під обвалами.

Колосальної шкоди завдано сільському господарству цього небагатого регіону.

Сезон дощів, який приходить до Індії в червні і через місяць встановлюється на більшій частині країни, щорічно призводить до повеней. Першими цього року удар стихії прийняли на себе південні штати, де в результаті повеней наприкінці червня загинуло близько півтора сотень чоловік.

Традиційно сильно від мусону постраждало населення сусіднього з Індією Бангладеша, через який протікають декілька найбільших у Південній Азії річок. Тут за останні дні загинуло більш як 60 чоловік. Близько 90 чоловік загинули від повеней у Непалі, що межує з Індією. Повідомлення про жертви повеней надходять також із Пакистану.