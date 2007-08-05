Палата представників відмовилася фінансувати базу ПРО у Польщі

Палата представників Конгресу США майже наполовину скоротила бюджет програми по розгортанню системи протиракетної оборони в Східній Європі. Конгресмени погодилися профінансувати установку радара в Чехії, але не виділили грошей на будівництво бази ракет-перехоплювачів у Польщі.

Американська адміністрація просила виділити на систему ПРО в Східній Європі 310 мільйонів доларів. Палата представників урізала цю суму на 139 мільйонів доларів, передає Лента.руз посиланням на Reuters.