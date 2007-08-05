У Польщі розвалилася урядова коаліція

Партія "Самооборона" вийшла з правлячої в Польщі урядової коаліції. Рішення про вихід ухвалила політрада партії в неділю, передає РІА «Новости».

За вихід проголосував 61 особа з 69 голосуючих. Крім того, 67 учасників голосування висловилися за те, щоб лідером партії і надалі залишався Анджей ЛЕППЕР.

В неділю у Варшаві відбулося засідання політради партії, Національної ради "Самооборони" і парламентської фракції "Самооборона".

На думку А.ЛЕППЕРА, урядова коаліція була зруйнована "рішеннями і діями прем`єр-міністра Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО".

"Я повинен зважати на те, що КАЧИНЬСЬКІ (брати: Лех КАЧИНЬСЬКИЙ - президент Польщі, Я.КАЧИНЬСКИЙ - глава уряду - УНІАН) оголосили війну "Самообороні", - сказав колишній віце-прем`єр уряду А.ЛЕППЕР.

"Я готовий до тривалої боротьби і не склав зброї. Я.КАЧИНЬСЬКИЙ поки виграв битву, але війни не виграв", - заявив А.ЛЕППЕР.