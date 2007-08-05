У Петербурзі вилучають з продажу журнал з карикатурою на Путіна (малюнок)

З петербурзьких газетних кіосків видавництвом вилучається тираж міського журналу "Собака.RU", на обкладинці якого зображена людина, схожа на президента РФ Володимира Путіна у вигляді олімпійського ведмедика. Як повідомляє ІА REGNUM, також з інтернет-порталу видавництва забрали зображення обкладинки номера, а з ротації на телебаченні знято рекламний ролик.

У рекламному відділі "Собака.RU" цю інформацію спростували, заявивши, що все це є "вдалою PR-акцією".

Журнал "Собака.Ru" видається в Санкт-Петербурзі з 2000 року.