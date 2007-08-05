У Петербурзі вилучають з продажу журнал з карикатурою на Путіна (малюнок)
18:19, 05 серпня 2007Світ
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PR-акція чи може...?
З петербурзьких газетних кіосків видавництвом вилучається тираж міського журналу "Собака.RU", на обкладинці якого зображена людина, схожа на президента РФ Володимира Путіна у вигляді олімпійського ведмедика. Як повідомляє ІА REGNUM, також з інтернет-порталу видавництва забрали зображення обкладинки номера, а з ротації на телебаченні знято рекламний ролик.
У рекламному відділі "Собака.RU" цю інформацію спростували, заявивши, що все це є "вдалою PR-акцією".
Журнал "Собака.Ru" видається в Санкт-Петербурзі з 2000 року.
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