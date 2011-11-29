Сікорський відповів на звинувачення Качинського «старим анекдотом»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ не бачить обмеження сувернітету Польщі в оголошених ним у Берліні 28 листопада тезах про реформування Європейського Союзу, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Познані, коментуючи звинувачення польських політиків правого спрямування, які заявили про намір добиватися його відставки у зв’язку із цим виступом.

"Так, як у старому анекдоті. Ярославу КАЧИНСЬКОМУ (лідеру найбільшої опозиційної партії Польщі «Право і справедливість») все асоціюється з одним", - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів про можливу гегемонію Німеччини у разі запровадження озвучених ним реформ.

"Держава є суверенною, бо якщо не є, то не є державою", - відзначив Р.СІКОРСЬКИЙ.

За його словами, він свідомо обрав місце і час для оголошення своєї промови, назвавши "дуже небезпечним" нинішній час для Європи.

"Ніхто не може дати гарантію, що розвал єврозони не означатиме розвалу спільного ринку... Вважаю, що якщо почне діяти логіка "рятуйся, хто може", то наслідки будуть драматичними, і тому нам треба спільно серед європейців про це подумати", - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Керівник МЗС Польщі, яка головує у Євросоюзі у другому півріччі 2011 року, відзначив, що у Берліні він виголосив свої власні ідеї та є відкритим для дискусії, зауваживши, що польські опозиційні політики "поки що не представили серйозних аргументів" у питанні про майбутнє ЄС у контексті кризи, яка наближається.

"Очікую, що у Сеймі врешті будемо говорити про серйозні справи. Про наш вибір: чи лякати поляків, як це робить опозиція, грати на наших історично аргументованих страхах, чи робити те, що запропонував голова уряду Дональд ТУСК в expose i те, що я пропоную у закордонній політиці, а саме - долучитиcя до співлідерства", - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Я.КАЧИНСЬКИЙ та представники очолюваної ним партії "Право і справедливість" заявили, що реалізація деяких викладених Р.СІКОРСЬКИМ тез призведе до обмеження сувернітету Польщі, зауваживши, що створення федерації на базі Євросоюзу суперечить польській Конституції.

Р.СІКОРСЬКИЙ, який у понеділок виступав у Німецькому товаристві закордонної політики, закликав ФРН врятувати єврозону і стати лідером у питанні реформування ЄС, зауваживши, що в іншому випадку Євросоюзу загрожує розвал.