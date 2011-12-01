Різдвяну ялинку з України доставлено на площу Святого Петра у Ватикані

Різдвяну ялинку з України сьогодні доставлено на площу Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомило радіо Ватикану.

Ялина, вік якої експерти оцінюють в 60 років, була зрубана в лісі в Закарпатті. Її висота - 30 метрів.

У понеділок, 5 грудня, вона буде встановлена і почнуться роботи з її прикрашання і монтажу ілюмінації. Поруч з ялиною буде побудовано великий різдвяний вертеп, передає РІА «Новости».

Урочиста церемонія запалення святкової ілюмінації на ялинці запланована на 16 грудня, а двома днями раніше Папа Римський прийме урядову делегацію з України та представників християнських церков цієї країни.

Вперше в історії різдвяна ялинка доставлена у подарунок Папі Римському з країни колишнього СРСР.

З ініціативою зробити понтифіку подібний подарунок виступив ще у червні предстоятель Української греко-католицької церкви верховний архієпископ Святослав ШЕВЧУК, його підтримала посол України при Святому Престолі Тетяна ІЖЕВСЬКА.

В освяченні ялинки на площі Святого Петра візьмуть участь не тільки українські католицькі єпископи латинського та східного обрядів, а також - вперше в історії - представники Української православної церкви Московського патріархату.

Торік 94-річна різдвяна ялинка заввишки 34 метри і вагою 5 тонн була доставлена у подарунок понтифіку з північноіталійській провінції Больцано-Альто-Адідже. Раніше ялини до Ватикану привозили католики Австрії, Німеччини, Бельгії та інших країн.

Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані з`явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продовжив традицію, за якою ялинки доставляються до Ватикану з різних країн світу.

Біля підніжжя ялинки зазвичай встановлюються різдвяні ясла, які понтифік освячує напередодні Різдва 24 грудня.