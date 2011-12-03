Маккартні обурився: преса не дає йому ходити з відвислим животом

Пол МАККАРТНІ звинуватив журналістів декількох газет у тому, що вони прослуховували його мобільний телефон і читали його повідомлення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт газети Telegraph.

Джерело, близьке до зірки, повідомило журналістам, що П.МАККАРТНІ надав поліції докази того, що його телефон було зламано, однак відмовився розвивати цю тему далі.

Про те, до яких ЗМІ належать журналісти, які нібито прослуховують музиканта, також не повідомляється.

Сам П.МАККАРТНІ заявив журналістам, що він був особливо стурбований цією проблемою під час розлучення, коли його особисте життя становило величезний інтерес.

Також він поскаржився, що вторгнення преси заважає насолоджуватися розкутим пляжним відпочинком, оскільки його переслідує страх бути знятим на камеру папарацці.

"Я хотів би мати змогу поїхати у відпустку і не втягувати живота впродовж двох тижнів", - поділився із журналістами музикант.