Відомому російському блогеру дали 15 діб арешту

Провідним учасникам вчорашнього опозиційного мітингу блогеру Олексію НАВАЛЬНОМУ і опозиціонеру Іллі ЯШИНУ московські суди призначили 15 діб арешту за непокору розпорядженню співробітників поліції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, покарання призначено за статтею 19.3 КоАП РФ (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

Як повідомляв УНІАН, учора в Москві пройшов наймасовіший опозиційний мітинг за роки з моменту приходу до влади Володимира ПУТІНА. Акція проходила під гаслом «Росія без Путіна». Поліція затримала близько 300 учасників мітингу.