Президент Південної Осетії: конфлікт фінансується через Грузію і Україну

Те, що відбувається у самопроголошеній Південній Осетії, організовано спецслужбами Грузії і фінансується через Грузію і Україну.

Про це заявив журналістам у Цхінвалі президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ, повідомляє РІА «Новости».

«Те, що сьогодні відбувається, - це одна із форм помаранчевої революції, яка проводиться спецслужбами Грузії», - сказав Е.КОКОЙТИ.

За його словами, є докази, що фінансування проходить через Грузію і Україну. «Ми знаємо певних людей, які цим займаються, і зараз проводиться відповідна робота», - сказав Е.КОКОЙТИ.

Заворушення у Південній Осетії почалися після другого туру виборів президента, який відбувся 27 листопада. У першому турі, 13 листопада, кандидати у президенти – керівник МНС Анатолій БІБІЛОВ, якого підтримує Росія, і екс-міністр освіти Алла ДЖІОЄВА - набрали приблизно рівну кількість голосів. У другому турі, за останніми даними, що публікувалися, лідирувала А.ДЖІОЄВА, яка за результатами підрахунку 74 з 85 протоколів набирала 56,7% голосів, а А.БІБІЛОВ - 40%.

Проте 29 листопада Верховний суд Південної Осетії визнав результати виборів недійсними через порушення, про які заявив А.БІБІЛОВ.

Повторні вибори глави республіки призначені на 25 березня 2012 року, але А.ДЖІОЄВА, за рішенням суду, не зможе брати в них участь.

А.ДЖІОЄВА, не погодившись з рішенням Верховного суду, оголосила себе президентом Південної Осетії, а її прихильники проводять акції протесту в центрі Цхінвалі, вимагаючи визнати перемогу свого кандидата.