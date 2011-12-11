Лукашенко сподівається, що в 2012 році Білорусі буде легше

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО сподівається, що в 2012 році Білорусі буде трохи легше в зв`язку з домовленістю з Росією щодо поставок природного газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент Білорусі заявив, виступаючи на 41-му з`їзді БРСМ.

«Сподіваюся, що наступного року нам буде трошки легше в зв`язку з домовленістю з Російською Федерацією, іншими державами, створенням митного простору єдиного Митного союзу», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він підкреслив, що Білорусь може вижити лише грунтуючись на новизні, на тому, що з меншими витратами дає дуже дорогий товар.

«Нинішня п`ятирічка - це п`ятирічка нового, інновацій, створення продуктів із більшою доданою вартістю, щоб вийти з тої фінансової кризи, в яку ми занурюємося майже кожну п`ятирічку, тому що у нас продаж товарів за кордон за обсягом у доларах менший, ніж купівля за імпортом того ж природного газу, нафти», - підкреслив білоруський Президент.