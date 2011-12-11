Краху євро не буде, але...

Глава Центробанку Австрії та член Керуючої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Евальд Новотни не очікує краху євро, але прогнозує рецесію в Європі. "Я переконаний, що краху євро не буде", - сказав Е. Новотни в інтерв'ю австрійським ЗМІ, наголосивши, що єдина європейська валюта відповідає інтересам як багатих, так і бідних країн регіону. Водночас представник ЄЦБ не виключив ймовірність рецесії з усіма негативними аспектами її впливу на економіку, передає Reuters.



Раніше глава британського Мінфіну Джордж Осборн повідомив, що лідери країн єврозони змогли підтримати єдину європейську валюту - євро, домовившись підписати угоду про більш тісну економічну інтеграцію всередині блоку за підсумками саміту Євросоюзу в Брюсселі.



За словами британського політика, після саміту справи йдуть краще, ніж до нього.



"Я думаю, що зараз справи йдуть краще, ніж до цього, тому що тепер європейські країни почнуть координувати свою бюджетну політику, а це в нинішній ситуації необхідно для підтримки євро", - цитує РосБізнесКонсалтинг.



Дж.Осборн наголосив, що цих зусиль все одно буде недостатньо, щоб змусити євро працювати ефективніше. На думку очільника британського Мінфіну, для вирішення проблем необхідно підвищити конкурентоспроможність всієї європейської економіки в світовому масштабі.