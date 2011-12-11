ЦВК РФ чекає від Путіна фінансового звіту

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін може отримати офіційну реєстрацію кандидата на посаду президента не пізніше 24 грудня, якщо надасть у ЦВК документи на реєстрацію 14 грудня, повідомила журналістам член Центрвиборчкому Ніна Кулясова.



14 грудня - перший день подання документів, пояснила вона. ЦВК розглядає і приймає рішення про реєстрацію кандидата протягом 10 днів. Таким чином, якщо Путін здасть документи 14 грудня, то 24 грудня він може бути зареєстрований.



ЦВК РФ зареєстрував у суботу його повноважних представників. Російський прем'єр став також першим партійним кандидатом, якому дозволили відкрити виборчий рахунок. Тепер Центрвиборчком має отримати підтвердження, що кандидат відкрив виборчий рахунок.



"До надання документів до ЦВК щодо реєстрації самого кандидата на посаду президента, ми повинні отримати від нього перший фінансовий звіт. Коли ми отримаємо пакет документів, у нас буде 10 днів на розгляд і винесення рішення про реєстрацію кандидата", - цитує РІА "Новости".



Член ЦВК уточнила, що граничний розмір виборчого фонду на президентських виборах становить 400 мільйонів рублів.