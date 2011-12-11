Корейці дражнять комуністів різдвяною вежею

КНДР попередила Південну Корею про "несподівані наслідки", якщо Сеул запалить різдвяні вогні на вежі поблизу кордону між двома країнами.

На державному інтернет-сайті столиці Північної Кореї - Пхеньяну - стверджується, що це буде рівнозначно "психологічній війні", повідомляє Бі-Бі-Сі.

У 2003 році, коли відносини між Пхеньяном і Сеулом трохи потепліли, Південна Корея перестала запалювати вогні на цій вежі. Але торік, коли відносини між сусідами погіршилися, Сеул повернувся до цієї традиції.

30-метрова сталева структура у формі дерева розташована приблизно за 3 кілометри від кордону і її видно з одного з північнокорейських великих міст.

Пхеньян раніше звинувачував Сеул у тому, що той за допомогою різдвяних вогнів намагається розповсюдити християнські ідеї серед громадян світської держави.