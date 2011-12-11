Корейці дражнять комуністів різдвяною вежею
Ті називають вогні "психологічною війною"
КНДР попередила Південну Корею про "несподівані наслідки", якщо Сеул запалить різдвяні вогні на вежі поблизу кордону між двома країнами.
На державному інтернет-сайті столиці Північної Кореї - Пхеньяну - стверджується, що це буде рівнозначно "психологічній війні", повідомляє Бі-Бі-Сі.
У 2003 році, коли відносини між Пхеньяном і Сеулом трохи потепліли, Південна Корея перестала запалювати вогні на цій вежі. Але торік, коли відносини між сусідами погіршилися, Сеул повернувся до цієї традиції.
30-метрова сталева структура у формі дерева розташована приблизно за 3 кілометри від кордону і її видно з одного з північнокорейських великих міст.
Пхеньян раніше звинувачував Сеул у тому, що той за допомогою різдвяних вогнів намагається розповсюдити християнські ідеї серед громадян світської держави.