Ядерна енергетика зазнає величезних втрат

16:22, 11 грудня 2011
Світ
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Землетрус у Японії вдарив по Франції

ФранцузькадержавнакомпаніяAreva, яка виробляєядерніреактори, збираєтьсяоголоситипро великі збитки, повідомив урадіоінтерв'юміністренергетикиЕрікБессон.

можупідтвердити,щоArevaповідомитьпро втрати.Швидшеза все, їївтрати будутьбільшими", -цитуєБі-бі-сі.

Фінансове становищекомпаніїсильнопохитнулосяпісляаваріїна японськійАЕС "Фукусіма-1" врезультатіземлетрусуі викликаногоним цунамівберезні.

Наступного тижнякерівництвоAreva, як вважають,також оголоситьсвоюновустратегію.

Франція більшеіншихкраїнсвіту залежитьвідядерноїенергетики:80% всієїелектроенергії країнивиробляютьАЕС.

 

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