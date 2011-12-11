Ядерна енергетика зазнає величезних втрат
16:22, 11 грудня 2011Світ
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Землетрус у Японії вдарив по Франції
ФранцузькадержавнакомпаніяAreva, яка виробляєядерніреактори, збираєтьсяоголоситипро великі збитки, повідомив урадіоінтерв'юміністренергетикиЕрікБессон.
"Яможупідтвердити,щоArevaповідомитьпро втрати.Швидшеза все, їївтрати будутьбільшими", -цитуєБі-бі-сі.
Фінансове становищекомпаніїсильнопохитнулосяпісляаваріїна японськійАЕС "Фукусіма-1" врезультатіземлетрусуі викликаногоним цунамівберезні.
Наступного тижнякерівництвоAreva, як вважають,також оголоситьсвоюновустратегію.
Франція більшеіншихкраїнсвіту залежитьвідядерноїенергетики:80% всієїелектроенергії країнивиробляютьАЕС.
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