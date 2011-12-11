Медведєв доручив перевірити чесність виборів

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що доручив перевірити всі повідомлення з виборчих дільниць про порушення в ході виборів до Держдуми.



Про це російський президент написав у соціальній мережі Facebook.



«За Конституцією громадяни Росії мають свободу слова і свободу зібрань. Люди мають право висловлювати свою позицію, що вони вчора і зробили », - зазначив Д. МЕДВЕДЄВ.



«Я не згоден ні з гаслами, ні з заявами, що прозвучали на мітингах, - підкреслив він. - Тим не менше, мною було дано доручення перевірити всі повідомлення з виборчих дільниць щодо дотримання законодавства про вибори».



10 грудня у багатьох великих російських містах відбулися мітинги проти фальсифікації результатів парламентських виборів. Найбільш масовий мітинг пройшов у Москві на Болотній площі - за різними оцінками, там зібралося від 25 до 80 тисяч осіб.



Учасники цього мітингу скандували гасла "Росія без Путіна!", "Свободу політв'язням!", "Чурова на нари!", "За чесні вибори!" та інші. На мітингу виступили багато лідерів несистемної опозиції і правозахисники, а також відомі журналісти, серед яких були, наприклад, Олег Кашин, Леонід Парфьонов і Дмитро Биков.



За підсумками мітингу була прийнята резолюція з п'яти вимог: "негайне звільнення всіх політв'язнів", "скасування підсумків фальсифікованих виборів", "відставка голови Центрвиборчкому", "реєстрація опозиційних партій і прийняття демократичного законодавства про партії та вибори" і "нові відкриті і чесні вибори ".