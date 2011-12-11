Колишні повстанці не віддають новій владі аеропорт у Тріполі

Командувач пережив два замахи поспіль

У Лівіївцівихідні булиздійсненідві спробизамахунакомандувачанової національноїарміїгенералаХаліфаХіфтера, повідомляєРадіоСвобода.



Відповідальністьвлада поклаланаколишніхповстанцівз містаЗінтан, які воювалипроти режимуМуамараКаддафі ітепернезгодніз тим, якреформуютьсязбройнісиликраїни.Конфлікт,за повідомленнями, загостривсяпіслятого, як військовіспробуваливитіснитиколишніхповстанцівіз зайнятогонимиаеропорту вТріполі.



УсуботуввечерівТріполіврезультаті нападунаконвой, що супроводжувавгенералаХіфтера, одинйогоохоронець бувубитий,ще четверолюдейпоранені.Закількагодин доцього булазроблена першаспробазамаху.Тодівперестрілцініхтоне загинув.

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