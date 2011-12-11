Арабський валютний фонд не збирається допомагати Європі

Свого клопоту вдосталь

Арабськийвалютнийфонд неплануєвиділятифінансовудопомогуЄвропі,оскільки основнимпріоритетом йогодіяльності з наданнякредитівбули ізалишаються країниБлизькогоСходу іПівнічноїАфрики,де нещодавновідбулисяреволюції.Таку заявузробив генеральнийдиректорфондуЯссімаль-Мана,передаєReuters.



"Нашоїдопомоги заразвкрайпотребують країни, якихторкнулисяподії "арабськоївесни".Крімтого,через слабкезростання світовоїекономіки можутьзнизитися цінинанафту, тому, намійпогляд, фондпросто неможе собідозволитивитрачатиресурсина Європу", -зазначивЯ.аль-Мана.



Відповідно до щорічного звіту, в 2010 роціАрабськийвалютнийфонд, членамиякогоє 22держави, виділиврекорднийобсягкредитів.Загальнасума фінансовоїдопомоги трьомкраїнам- Йорданії, МароккоіЄменусклала548 млрддол



Очікується, що докінця 2011року Єгипет, який маєзначнібюджетнітруднощіпісляповаленнярежимупрезидентаХосніМубарака, отримає відАрабськоговалютногофондукредит урозмірі 470мрддол, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

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