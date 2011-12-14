Убивця, який кинув у Льєжі чотири гранати, перебував на умовному звільненні

Жертв збройного нападу, який стався у вівторок в бельгійському місті Льєжі, було б набагато більше, якби влада не перенесла відкриття Різдвяного ярмарку через погану погоду, передає Франс Прес з посиланням на неназваного представника міської адміністрації.

"На щастя, бургомістр вирішив перенести час відкриття Різдвяного ярмарку через низьку температуру і дуже сильні пориви вітру. Інакше (на місці трагедії) було б набагато більше людей", - цитує РІА "Новости". У вівторок в центрі Льєжа, на площі Сен-Ламбер, 33-річний житель міста Нордін Амрані кинув гранати в людей на автобусній зупинці, а потім відкрив вогонь з автоматичної зброї. ЗМІ раніше повідомляли, що нападників було кілька. На місці події загинув 15-річний підліток, при транспортуванні до лікарні померли 75-річна жінка і 17-річний підліток. Пізніше лікарі повідомили про смерть від отриманих ран 17-місячного немовляти. Двадцятирічний чоловік був поранений в голову і перебуває в критичному стані. Раніше ЗМІ, посилаючись на медичні джерела, повідомляло про його смерть, однак влада не підтвердила цю інформацію. В результаті нападу поранення отримали мінімум 123 особи - більшість постраждали від осколків скла. Як зазначає бельгійська мовна корпорація RTBF, велика частина поранених - молоді люди. Сам злочинець загинув за досі точно не встановлених обставин. Очевидці заявляли, що Амрані сам застрелився з револьвера. "Я виходив з палацу юстиції. Я побачив чоловіка, який зробив широкий рух руками і кинув щось в автобусну зупинку. Я почув вибух", - розповідає свідок трагедії, журналіст Ніколя Гіленн (Nicolas Gilenne), за словами якого, вбивця діяв один і був свідомий своїх дій. Протягом 10 секунд Гіленн почув чотири вибухи. "Люди гасили світло, ховалися, як могли, разом з покупцями за касою ...", - розповідає булочниця Патрісія. Багато людей сховалося в магазинах поблизу, з яких вони не могли вийти близько години, коли місце події було оточене поліцією. За деякими даними, перед тим як напасти на людей, Амрані був направлений до поліції для дачі свідчень. Проте залишається невідомим, чи перебував він під конвоєм поліцейських. Також відомо, що Амрані, що народився 15 листопада 1978, відбув кілька тюремних термінів, у тому числі за злочини, пов`язані зі зберіганням зброї, наркотиками і насильством сексуального характеру. У вересні 2008 року він був засуджений до 58 місяців в`язниці і до штрафу в 11 тисяч євро за незаконне зберігання вогнепальної зброї та вирощування 2,8 тисячі саджанців марихуани. Зокрема, в арсеналі Амрані були виявлені американський гранатомет LAW і безліч боєприпасів до різних видів зброї, зазначає бельгійська газета Soir. Амрані не повідомив про походження і призначення свого арсеналу. У жовтні 2010 року він вийшов з в`язниці з умовно-дострокового звільнення. Офіційний представник МВС Бельгії Петер Мертенс заявив у вівторок, що інцидент в Льєжі кваліфікується як кримінальний, а не теракт. На місці НП побували прем`єр-міністр Бельгії Еліо ді Рупо, а також король Альберт II і його дружина.