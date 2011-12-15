Путін не помітив мітингів у Москві - у цей час зображав «корову на льоду»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що 5-6 грудня під час мітингів прихильників опозиції у Москві і Санкт-Петербурзі вчився грати у хокей на льоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі, відповідаючи на питання: «Говорять, що події 5-6 грудня у Москві і Санкт-Петербурзі викликали розгубленість у Кремлі, писали навіть, що там постійно йшли екстрені наради ночами, це правда?».

«Я у цей час, скажу відверто, намагався і намагаюся до цих пір навчитися грати у хокей. Я, як «корова на льоду», до цих пір намагаюся щось зобразити. Не дуже звертав увагу на те, що відбувається», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що не побачив ніякої розгубленості у Кремлі.

«Хоча я давно там не був, чесно кажучи», - додав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у РФ пройшли вибори до Держдуми. До нижньої палати, за інформацією ЦВК РФ, пройшли чотири партії: «Єдина Росія», ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія».

4, 5, 6, 7 грудня у Москві і Санкт-Петербурзі пройшли акції проти фальсифікації результатів голосування. 10 грудня пройшли мітинги у десятках міст Росії.