Російських журналістів у Казахстані затримали через комендантську годину

Затримання журналістів газети "Комерсант" та інтернет-видання Lenta.ru в казахстанському Жанаозене було пов`язано з дією в місті комендантської години, введеної указом президента після масових заворушень, повідомив офіційний представник Генпрокуратури Казахстану Нурдаулет Суіндіков на брифінгу в Астані, передає РІА Новини.

Журналісти "Комерсанта" - спецкореспондент Володимир Соловйов і фотокореспондент Василь Шапошников, кореспондент Lenta.ru Ілля Азар, які висвітлювали заворушення в місті Жанаозен на заході Казахстану, були в неділю затримані місцевою поліцією. Усіх їх відпустили через кілька годин після затримання.

"Після встановлення особи журналістів і проведення з ними роз`яснювальної бесіди в будівлі УВС Азару, Соловйову і Шапошникову надані транспорт та охорона для безперешкодного здійснення журналістської діяльності", - сказав Суіндіков.

За його словами, ці троє журналістів "в даний час без будь-яких обмежень продовжують свою професійну діяльність".

"На період дії надзвичайного стану введено тимчасові обмеження на свободу пересування, використання радіо-і телевізійної апаратруи, аудіо-та відеозаписуючої техніки, а також проводяться перевірки документів, що засвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів", - зазначив прокурор.