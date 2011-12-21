Під Держдумою РФ призначена акція «Не допустимо самозванців!»

21 грудня в Москві біля будівлі Державної думи Росії пройде несанкціонована акція «Не допустимо самозванців до парламенту!».

Про це УНІАН повідомив член виконкому незареєстрованої партії «Інша Росія» Олександр АВЕРІН.

«Акція «Не допустимо самозванців до парламенту!» почнеться 21 грудня об 11.00 мск. Організатори мають намір провести її незалежно від позиції мерії щодо фальсифікованих виборах як невід'ємної частини конституційного ладу Росії», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що мерія Москви відмовила в узгодженні пікету на підставі того, що «заявлені цілі акції суперечать Конституції РФ». Метою акції значиться протест проти фальсифікації виборів до Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що підписав указ про проведення першого засідання Держдуми РФ шостого скликання 21 грудня.

Вибори до Держдуми РФ пройшли 4 грудня. До парламенту пройшли «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія».

10 грудня в багатьох великих російських містах відбулися мітинги проти фальсифікації результатів виборів. Найбільш масовий мітинг відбувся в Москві на Болотній площі - за різними оцінками, там зібралося від 25 до 80 тисяч осіб.