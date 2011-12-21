У центрі Москви затримали 25 учасників несанкціонованого мітингу
09:29, 21 грудня 2011Світ
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Засідатиме Держдума шостого скликання
Співробітники поліції затримали в центрі Москви близько 25 учасників несанкціонованого мітингу проти порушень на грудневих виборах до Держдуми РФ.
Як передає РІА «Новости»,поліцейські затримують опозиціонерів на Тверській вулиці біля будівлі Державної думи РФ, де депутати шостого скликання сьогодні збираються на перше засідання.
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