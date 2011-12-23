Новим головою Європейського інвестбанку стане німецький урядовець
22:20, 23 грудня 2011Світ
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Зараз - державний міністр у МЗС ФРН
Член німецького уряду Вернер ХОЄР затверджений новим президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Як повідомляє ИТАР-ТАСС, зараз В.ХОЄР обіймає посаду державного міністра у МЗС ФРН.
1 січня 2012 року він змінить Філіпа МАЙШТАДТА, який очолював ЄІБ протягом останніх 12 років. В.ХОЄР стане 7-м президентом ЄІБ, який є інвестиційним банком для усіх 27 країн Євросоюзу.
Європейський інвестиційний банк був створений 1958 року, його штаб-квартира розташована у Люксембурзі.
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