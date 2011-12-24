У Москві на акцію "За чесні вибори" зібралося вже 30 тисяч людей

У Москві на проспекті Сахарова проходить громадянська акція "За чесні вибори", яка проводиться на знак протесту проти фальсифікацій підсумків виборів до Держдуми Росії.

Як передає радіо «Свобода», на мітинг прийшли вже 30 тисяч чоловік, але люди продовжують прибувати - біля "рамок" металошукачів зібралися великі черги.

У багатьох з тих, хто прийшли до одягу прикріплені білі стрічки, а в руках - плакати з гаслами "За чесні вибори!".

Перед присутніми вже виступили письменник Борис АКУНІН, музичний критик Артемій ТРОЇЦЬКИЙ, поет і публіцист Дмитро БИКОВ, опозиційний політик Борис НЄМЦОВ.

Акції проти фальсифікацій на виборах до Держдуми сьогодні організовані по всій Росії. У деяких містах Сибіру і Далекого Сходу мітинги вже закінчилися. Там, попри мороз, висловити свій протест вийшли сотні людей.