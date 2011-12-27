Двоє ізраїльтян і українець звинувачуються в контрабанді зброї в Єгипет
00:31, 27 грудня 2011Світ
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У ящику знайшли гвинтівку
ГенпрокуратураЄгиптупред'явиладвом громадянамІзраїлюарабськогопоходженняі українцевізвинуваченнявконтрабандізброї, повідомилов понеділокєгипетськеагентствоМЕНА.
ЗаарештованіпостанутьпередсудомвЄгипті,їх ймовірнийспільникбудеоголошенийврозшук.
Ізраїльтянинбувзатриманийв прикордонномуєгипетськомумістіТаба.У дерев'яномуящику,якийвінперевозив,співробітникимитницівиявилигвинтівкута патронидо неї.
За данимипрокуратури, незаконнийвантажпризначавсядляукраїнця,якийна постійнійосновіпроживаввЄгиптіі бувзайнятий утуристичномусекторі.
Датупочатку судупокине називають.
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