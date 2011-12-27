Двоє ізраїльтян і українець звинувачуються в контрабанді зброї в Єгипет

00:31, 27 грудня 2011
Світ
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У ящику знайшли гвинтівку

ГенпрокуратураЄгиптупред'явиладвом громадянамІзраїлюарабськогопоходженняі українцевізвинуваченнявконтрабандізброї, повідомилов понеділокєгипетськеагентствоМЕНА.

ЗаарештованіпостанутьпередсудомвЄгипті,їх ймовірнийспільникбудеоголошенийврозшук.

Ізраїльтянинбувзатриманийв прикордонномуєгипетськомумістіТаба.У дерев'яномуящику,якийвінперевозив,співробітникимитницівиявилигвинтівкута патронидо неї.

За данимипрокуратури, незаконнийвантажпризначавсядляукраїнця,якийна постійнійосновіпроживаввЄгиптіі бувзайнятий утуристичномусекторі.

Датупочатку судупокине називають.

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