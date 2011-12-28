Міллер: домовленість з Туреччиною не вплине на ціну газу для України

Дозвіл Туреччини на будівництво на своїй території газопроводу "Південний потік" не вплине на формулу ціни на газ ні для України, ні для інших країн.

Про це повідомив голова російського газового холдингу Олексій МИЛЛЕР, передає РІА "Новости".

"Те, що стосується цін на ринку - вони прив`язані до цін на нафтопродукти, контрактні постачання газу нашим партнерам прив`язані до корзини на нафтопродукти, і дозвіл на будівництво "Південного потоку" жодним чином не вплине на формулу ціноутворення, яку "Газпром" використовує у своїх контрактах, ні в цілому, ні з окремими країнами", - сказав він, відповідаючи на питання, чи може це позначитися на переговорах щодо ціни на газ для України.

Як повідомлялося, сьогодні Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу "Південний потік".

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії до країн Південної і Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша повинна бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік.

Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.