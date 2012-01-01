В Італії Новий рік перетворився на ніч бойових дій: є загиблі і поранені

За попередніми даними, у новорічну ніч в Італії двоє людей загинуло і понад 100 дістали поранення під час запуску петард і феєрверків, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету La Repubblica.

Як зазначає видання, свято перетворилося на "ніч бойових дій", незважаючи на заборону використовувати піротехнічну продукцію, введену мерами близько двох тисяч міст, і вилучення небезпечної продукції правоохоронними органами.

Зокрема, в Римі під час вибуху петарди загинув 31-річний чоловік, четверо дітей дістали поранення, одна дитина знаходиться у тяжкому стані.

Другою жертвою святкування нового року став житель містечка Казадріно в провінції Неаполя, котрий загинув, як зазначає газета, чи то від випадкової кулі, випущеної кимось із його сусідів, чи то від вибуху феєрверку, який він запускав поряд зі своїм рестораном.

Усього ж правоохоронним органам на даний момент відомо про 73 поранені в Неаполі та його околицях, які традиційно стають "епіцентром" новорічного божевілля, і про 27 потерпілих в околицях Салерно.

Крім того, внаслідок необережного використання піротехніки 14-річний житель Палермо позбувся пальця на руці і може також залишитися без ока, повідомляє La Repubblica.