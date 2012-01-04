Назарбаєв продовжив надзвичайний стан у Жанаозені

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ продовжив режим надзвичайного стану у Жанаозені до кінця січня 2012 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Надзвичайний стан продовжено до 7-ї години ранку 31 січня. Уряду Казахстану наказано спільно з уповноваженими державними органами вжити необхідних заходів, що випливають з указу президента.

Нагадаємо, 16 грудня 2011 року в казахському місті Жанаозені відбулися масові заворушення, в яких загинули 15 осіб і десятки отримали поранення. У місті було спалено десятки будівель, знищено також майно фізичних і юридичних осіб, спалено автомобілі. Безладам передував багатомісячний страйк працівників нафтових компаній, не задоволених рівнем своєї заробітної плати. Судом цей страйк було визнано як незаконний, його учасників було звільнено з роботи. При цьому, за словами очевидців, головними заводіями погромів були не співробітники "Озенмунайгаз", а якісь сторонні провокатори. Незабаром після початку безладів до міста були введені спецназ і внутрішні війська, які жорстко подавили заворушення.

Президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ 17 грудня ввів у місті надзвичайний стан до 5 січня 2012 р. Згідно з НС, у місті діє комендантська година, обмежено рух, заборонено мітинги, обмежена фото- і відеозйомка і використання копіювально-розмножувальної техніки.