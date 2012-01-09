Кількість потерпілих в результаті вибуху в ресторані у Москві досягла 39 осіб
17:18, 09 січня 2012Світ
4664 0
Порушили кримінальну справу
Кількість потерпілих в результаті вибуху газу в ресторані на південному заході Москви досягло 39 осіб, з них 32 госпіталізовані.
Як передає РІА Новостиз посиланням на інформацію керівництва столичного департаменту охорони здоров`я, за фактом вибуху порушено кримінальну справу за двома статтями: №109 КК РФ (спричинення смерті по необережності) і №238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).
Як повідомляв УНІАН, вибух стався у понеділок вдень в італійському ресторані на вулиці Новочеремушкинська, будинок 38.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter